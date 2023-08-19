İscehisar'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında sona yaklaşıldı. İnşaatın tamamlanması ile ilçede birçok kamu kurumu daha rahat bir ortama kavuşacak ve kamu hizmetlerinin kalitesi artacak.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında sona yaklaşıldı.

İscehisar ilçesinde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan yeni hükümet konağı inşaatı hızla sürüyor. İnşaatın tamamlanması ile ilçede bir çok kamu kurumu daha rahat bir ortama kavuşacak. Binanın tamamlanması ile ayrıca yürütülen kamu hizmetlerinin kalitesinin de artması bekleniyor.

Öte yandan, Kaymakam Mehmet Ali Semiz inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR