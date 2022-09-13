Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirterek sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek? merak ediyor.

İş Bankası ne zaman düzelecek? Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek? merak ediyor... Detaylar haberimizde...

İŞBANKASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor.

Bugün Türkiye İş Bankası için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: