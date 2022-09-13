Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek?

Gündem Haberleri

İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek?

Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirterek sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek? merak ediyor.

İş Bankası ne zaman düzelecek? Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek? merak ediyor... Detaylar haberimizde...

İŞBANKASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor.

Bugün Türkiye İş Bankası için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

İşbankası ne zaman düzelecek? Türkiye İş Bankası uygulaması ne zaman düzelecek?

Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmakTürkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Türkiye İş Bankası İş Bankası Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title