22 Şubat 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan 2006 doğumlu Türk asıllı İsveçli futbolcu İsak Vural, Hammarby ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Peki, İsak Vural kimdir, hangi takımda oynuyor? İsak Vural kaç yaşında?

Fenerbahçe, genç yetenek İsak Vural'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Hammarby, sarı-lacivertlilerden kiralık olarak kadrosuna kattığı İsak ile kalıcı bir anlaşma yapıldığını açıklayarak 16 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. İsak Vural kimdir, hangi takımda oynuyor? İsak Vural kaç yaşında?

İSAK VURAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Mayıs 2006

(16yaşında)

Stokholm, İsveç

Boy: 1,83 m

İsak Vural (d. 28 Mayıs 2006, Stockholm, İsveç), Türk profesyonel futbolcudur. orta saha mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymektedir.

19 Nisan 2022'de resmi olmayan ilk maçına, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendikleri hazırlık maçında kazandı. Böylece 15 yıl, 10 ay ve 23 günle Fenerbahçe'yi temsil eden en genç oyuncu oldu.