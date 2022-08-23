Isak Hein Kimdir? Isak Hein hangi takımda oynuyor? Isak Hein Beşiktaş ile anlaştı mı?

İsveç 1.ligde 3 sırada olan Djugardens takımının stoper mevkiinde yer alan Isak Hein'in adının Beşiktaş ile anılmasının ardından Isak Hein kimdir? Isak Hein hangi takımda oynuyor? Gibi sorular futbolseverler tarafından merak konusu olmuştur. Peki, Isak Hein kimdir?

23 yaşındaki Burkina Faso genç yetenek Beşiktaş takımının transfer gündeminde. Bu nedenle taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1.91 boyundaki Isak Hein'in kendi takımı Djugardens ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitiyor. Sezonda 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kazandırdı takımına. Beşiktaşlıların dikkatini çeken Isak Hein kimdir? Isak Hein Beşiktaş ile anlaştı mı?

ISAK HEİN KİMDİR?

İsveç liginde olan Djugardens takımında oynayan Isak Hein, 13.01.1999 tarihinde doğmuştur. 23 yaşında olan oyuncu İsveç asıllıdır. 1.91 boyuna sahip olan Hein, stoper mevkiinde oynamaktadır. Burkina Faso asıllı oyunucu İsveç'te Vasulund takımında da stoper mevkiinde oynamıştı. Isak Hein tüm İsveç liginde 105 gol atmıştır. Toplam olarak 6 gol kaydetmiştir.

ISAK HEİN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kariyerinin başında İsveç ligi takımı Vasulund oyuncusu olan Isak Hein, 1 Ocak 2021 tarihinde şuanki takımı olan Djugardens oyuncusudur. Stoper mevkiine sahip oyuncu son günlerde ise Beşiktaş'ın gündeminde.

ISAK HEİN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Henüz net bir transfer haberi gelmemesiyle beraber oyuncu ile ilgili bazı iddialar mevcut. Bu iddialardan birisi ise oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istemesi üzerine kendi takımı olan Djugardens'ın fiyatı 3 milyon Euro'ya indirdiği haberidir. Beşiktaş takımından haber bekleyen oyuncu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça haberi güncelleyeceğiz.