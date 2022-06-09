Isabelle sözleri! Sefo, Capo - Isabelle şarkı sözleri! - Haberler

Sefo, Capo Isabelle şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Isabelle şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Isabelle mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sefo, Capo Isabelle şarkısı sözleri...

ISABELLE SÖZLERİ

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçüzsen dört önceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Ja Babe, ich mag dich, küss' dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mache dich glücklich (Ja, ja)

Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam

Mama gel, dieser Mann

Sagt sie, Ja, ja

***

I-sa-belle

Bana yeter

Bura zindan gel

İnat etme devam eder

İst?mem bir kere daha

Gizl?di benden deva

Ama neden?

Üzemem kendimi daha

Gülden çok dikeni var

Anlamaz beni o

Sana ben daha ne diyeyim ki

Bence bir bildiği var

Onu sal, yola gel

Bir tutam karamel

***

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçüzsen dört önceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Ja Babe, ich mag dich, küss' dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mache dich glücklich (Ja, ja)

Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam

Mama gel, dieser Mann

Sagt sie, Ja, ja

***

Babe, ich hab meine Wumme aus mein Schoß gelegt

Nur damit du mich verstehst, also leg' dich in mein Arm

Du hast mich in dei'm Bann, aber sogeseh'n

Hab ich alles nur gespielt, von Anfang an

Aber du trinkst zu viel Pinacolada

Baby, versuch's mal mit ei'm Glass Wasser

Ich seh, dass du betrunk'n bist, wie du nach unten

Komm, wir fangen wieder an, von Anfang an

***

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçüzsen dört önceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Ja Babe, ich mag dich, küss' dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mache dich glücklich (Ja, ja)

Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam

Mama gel, dieser Mann

Sagt sie, Ja, ja

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