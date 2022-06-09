Isabelle sözleri! Sefo, Capo - Isabelle şarkı sözleri! - Haberler

Isabelle sözleri! Sefo, Capo - Isabelle şarkı sözleri!
- Güncelleme:
Isabelle sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Sefo'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Isabelle şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Isabelle mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Isabelle şarkı sözleri! Isabelle dinle! Sefo, Capo - Isabelle sözleri! Isabelle şarkı sözü! İşte detaylar...
Sefo, Capo Isabelle şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Isabelle şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Isabelle mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sefo, Capo Isabelle şarkısı sözleri...
ISABELLE SÖZLERİ
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Ja Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mache dich glücklich (Ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam
Mama gel, dieser Mann
Sagt sie, Ja, ja
***
I-sa-belle
Bana yeter
Bura zindan gel
İnat etme devam eder
İst?mem bir kere daha
Gizl?di benden deva
Ama neden?
Üzemem kendimi daha
Gülden çok dikeni var
Anlamaz beni o
Sana ben daha ne diyeyim ki
Bence bir bildiği var
Onu sal, yola gel
Bir tutam karamel
***
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Ja Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mache dich glücklich (Ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam
Mama gel, dieser Mann
Sagt sie, Ja, ja
***
Babe, ich hab meine Wumme aus mein Schoß gelegt
Nur damit du mich verstehst, also leg' dich in mein Arm
Du hast mich in dei'm Bann, aber sogeseh'n
Hab ich alles nur gespielt, von Anfang an
Aber du trinkst zu viel Pinacolada
Baby, versuch's mal mit ei'm Glass Wasser
Ich seh, dass du betrunk'n bist, wie du nach unten
Komm, wir fangen wieder an, von Anfang an
***
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Ja Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mache dich glücklich (Ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam
Mama gel, dieser Mann
Sagt sie, Ja, ja