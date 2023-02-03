Zimmetine para geçirme, dolandırıcılık, nüfuz ticareti ve kara para aklama gibi suçlardan dolayı Interpol'ün hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı ski Angola Başkanı José Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos, Dubai'de Nusret'in restoranında görüldü. Peki, Isabel dos Santos kimdir? Kaç yaşında, nereli? Isabel dos Santos neden aranıyor?

Isabel dos Santos kimdir? Zimmetine para geçirme, dolandırıcılık, nüfuz ticareti ve kara para aklama gibi suçlardan dolayı Interpol'ün hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı ski Angola Başkanı José Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos, Dubai'de Nusret'in restoranında görüldü. Peki, Isabel dos Santos kimdir? Kaç yaşında, nereli? Isabel dos Santos neden aranıyor? İşte detaylar...

ISABEL DOS SANTOS KİMDİR?

Ünlü şef Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında elleriyle et yedirdiği kadın, Interpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkardığı eski Angola Başkanı José Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos olduğu ortaya çıktı. Her yerde aranmasına rağmen lüks mekanlarda eğlenip görüntü paylaşan Santos, 5 milyon dolarlık para aklama, nüfuz ticareti, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

NUSRET'İN ET YEDİRDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Eski başkan babası yönetimdeyken yaklaşık 5 milyon dolarlık para aklamayla suçlanan Isabel dos Santos'a Nusret Gökçe elleriyle et yedirdi. Görüntüler, Isabel dos Santos'un arkadaşı tarafından Instagram'da paylaşıldı.

AFRİKA'NIN EN ZENGİN KADINI

Angola'yı 2017 yılına kadar 38 yıl yöneten eski devlet başkanının kızı Isabel, Afrika'nın en zengin kadını unvanını elinde bulunduruyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen Isabel, lüks mekanlarda eğlenip görüntü paylaşmaya devam ediyor.

INTERPOL HER YERDE ARIYOR

Interpol'e göre Isabel, genellikle Portekiz, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalıyor. Hakkındaki iddialar için politik işkencenin kurbanı olduğunu söyleyen Isabel, suçsuz olduğunu savundu. Nusret'in Isabel'in Interpol tarafından arandığı hakkında bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.