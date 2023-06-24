Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İsa Mesih Şahin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İsa Mesih Şahin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İsa Mesih Şahin kimdir? İsa Mesih Şahin kaç yaşında, nereli? İsa Mesih Şahin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İsa Mesih Şahin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İsa Mesih Şahin'in hayatını araştırıyor. Peki, İsa Mesih Şahin kimdir? İsa Mesih Şahin kaç yaşında, nereli? İsa Mesih Şahin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İsa Mesih Şahin, 1982 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini Osmaniye'de tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları Teşkilatında başladı. Kadıköy'de çeşitli görevlerde siyaset yapan Şahin, genç yaşta 2014-2018 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Kadıköy Siyaseti döneminde; KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat gibi önemli isimlerle Kadıköylüleri buluşturdu.

Öğrencilik yıllarında lisanslı futbolcu olan Şahin, 2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulubü'nün başkanlığını yaptı. Bir yıl süreyle Kızılay Kadıköy Şubesi Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi'nin 152 kişilik Kurucular Kurulu arasında yer aldı. 8 Ocak 2020 tarihinde atandığı İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Kadıköy'de kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır. Evli olan Şahin, Fatma Zehra ve Aliyar isminde 2 çocuk babasıdır.