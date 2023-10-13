İş Yeri Sahibi Kiracısını Çıkaramayınca Kilit Üstüne Kilit Vurdu

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yeri sahibinin, kiracısını çıkaramayınca kilit üstüne kilit vurduğu iddia edildi. İşyeri sahibine tepki gösteren kiracı Erdal Çiftçi, "Dükkanımı boşalt deyip bana ihtarname çekti aynı zamanda da kendi işyerime tekrar ikinci bir kilit vurdu. Şu an biz dükkanımıza girip çıkamıyoruz. Dükkanımızı faaliyete geçiremedik. Mevcut burada bizim kilitlerimizin dışında dükkan sahibinin kendi kilitleri de duruyor. Sök dedik söktürmedi. Karakola müracaat ettik" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi Büğlek Caddesi üzerinde Ekim 2022 tarihinde market açmak için iş yeri kiralayan Erdal Çiftçi, iş yeri sahibiyle mahkemelik oldu. 1 yıl önce tuttuğu iş yerini deprem nedeniyle açamayan Çiftçi, günü dolduğunda iş yeri sahibi ile anlaşamadı ve karakolluk oldu.

"6 BİN LİRAYA TUTTUĞUM YERE 50 BİN LİRA İSTEDİ"

Erdal Çiftçi şunları söyledi:

"Geçen yıl dokuzuncu ayın birinde bu iş yerini market açmak üzere kiraladık. Geçen yıl asgari ücret 4 bin lirayken biz buraya 6 bin lira yıllık bedeli olmak kaydıyla kiraladık. Biz burayı tam olarak faaliyete geçirmeden içerinin demirbaş eşyalarını dolaplarını raflarını hazırladık maliye kaydımızı müracaat etme esnasında Kahramanmaraş depremi gerçekleşti. O esnadan sonra burayı depremzede birkaç kişinin eşyalarını koyduk. Dükkan sahibi kendi eşyalarını da bıraktı buraya. Beni güvendirdi 'ben sana çık demem' dedi. 'Eşyalar çıktıktan sonra devam edebilirsin, iş yerini açabilirsin' dedi. Malum Kahramanmaraş depreminden sonra Maraş'ta çoğu iş yerleri yıkıldı, ağır hasar aldığı için, dükkan sahibi geçen yıl 6 bin liraya kiraladığım dükkanı bana bu yıl 50 bin lira vereceğimi söyledi. Ben de dedim devletin sunduğu kira oranı işyerlerinde yüzde 58. Bu 6 bin liralık kirayı 15 bin lira yapalım, 12 bin yapalım dedim, teklif ettim kabul etmedi. Bana 'vereceksen 50 bin lira vermeyeceksen dükkanımı boşalt' dedi.

"KİLİDİMİN ÜZERİNE KİLİT VURDU"

Dükkanımı boşalt deyip bana ihtarname çekti aynı zamanda da kendi işyerime tekrar ikinci bir kilit vurdu. Şu an biz dükkanımıza girip çıkamıyoruz. Dükkanımızı faaliyete geçiremedik. Mevcut burada bizim kilitlerimizin dışında dükkan sahibinin kendi kilitleri de duruyor. Sök dedik söktürmedi. Karakola müracaat ettik sağolsun ekip arkadaşlar geçen gün geldi buranın kayıtlarını falan çekti bizde hukuki yönden de avukatımızda mahkemeye verdi hukuki yönlerden hakkımız arıyoruz."