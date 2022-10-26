Sınava katılacak olan birçok kişinin merak ettiği İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-iSG sınav başvuruları başladı mı? Sorusu merak eden adaylar için bu haberimizde yanıtladık. Adayların heyecanla beklediği başvurular, konuya dair en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman yapılacak? İSG/2 Sınav başvuruları başladı mı?

2022 yılında ikincisi gerçekleştirilecek olan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-iSG sınav başvuruları başladı mı? Sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Adaylar başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve daha birçok detayı merak ediyordu. Peki, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman yapılacak? İSG/2 Sınav başvuruları başladı mı?

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2), 11 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI-İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav başvuruları, 26 Ekim – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.