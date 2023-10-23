İş Kadınları Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya gelen iş kadını derneklerinin temsilcileri Anıtkabir'e ziyarette bulundular.

Ziyaret, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) öncülüğünde, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Doğasında Doğum Derneği ile İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğince organize edildi.

Aslanlı Yol'da yürüyen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

TÜKD Başkanı Meral Güler, derneklerin temsilcileri adına, Misak-ı Milli Kulesi'nde, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ata'mız, ikinci yüzyılda kurduğunuz Cumhuriyet'e, Cumhuriyet değerlerine, bize verdiğiniz tüm haklara sahip çıkacağımıza, ekonomide, teknolojide, sanat, eğitim ve kültür alanında en iyiyi üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz."

"Hedef, kadın girişimci sayısını artırmak"

KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, en önemli hedeflerinin kız çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yüksel, hem siyasette hem de sivil toplumda kadınların daha fazla söz sahibi olmaları için çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, kadın girişimci sayısını artırmak. Fırsat eşitliği verildiği zaman kadınlarımızın, kız çocuklarımızın hepsinin çok iyi yerlere gelme imkanı var. Kadın sanayicimiz var ama burada hacmi büyütmemiz önemli. Bunun için de kadın işletmelere daha etkin destekler verilebilir. Daha çok istihdam yaratabilecek, daha etkili kredilendirme sistemleri gerekiyor. Mevcut desteklere ek, kadınlar için özel bir organizasyon yapılması da bizim hedeflerimiz arasında."