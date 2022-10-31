İş insanı Ozan Argat kimdir?

İş dünyasının başarılı isimlerinden Ozan Argat, uzun yıllar yöneticilik yaptığı tekne ve yat sektörünün ardından, tutkunu olduğu otomobillere yöneldi. Argat, Universal Motors'ı yatırımları arasına ekledi. Peki, iş hayatındaki hedeflerini birer birer hayata geçiren Ozan Argat kimdir? İşte Argat hakkında bilinmeyenler...

Türkiye tekne ve yat sektörünün başarılı yöneticilerinden Ozan Argat, 1979 doğumlu. Karadenizli bir ailenin oğlu olan iş adamı, 10 yaşında bir oğlu var. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Argat, MBA yaparak işletme yüksek lisansı eğitimi de aldı.

YAT FİRMALARINDA YÖNETİCİLİK YAPTI

Bir süre yurtdışında yaşayan Ozan Argat, iş hayatına denizcilik alanında kurduğu şirketlerle adım attı. Türkiye'nin lider yat firmalarında yöneticilik yapan ve İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen iş adamı, bir dönem deniz taksi işine de yatırım yaptı ve Taxsea adında bir şirket kurdu.

UNIVERSAL MOTORS'A ORTAK OLDU

Son yıllarda ise tutkunu olduğu otomobillere yönelmek isteyen Ozan Argat, Universal Motors şirketine ortak olarak iş hayatındaki projelerini birer birer hayata geçiren Argat, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. İş adamının özellikle Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.