Beyoğlu'nda bulunan tarihi İş Bankası şubesi restorasyon edildi. Resim Heykel Müzesi olarak ziyaretçilerine açılacaktır. İş Bankası Resim Heykel Müzesi nerede, nasıl gidilir ve müze kart geçerli mi sorularına yanıt aranıyor. Resim Heykel Müzesi giriş ücretli mi ve Resim Heykel Müzesi ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Peki, İş Bankası Resim Heykel Müzesi nerede, nasıl gidilir? Müze kart geçerli mi? Resim Heykel Müzesi giriş ücretli mi?

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi nerede, nasıl gidilir ve müze kart geçerli mi soruları merak ediliyor. Resim Heykel Müzesi giriş ücretli mi, ne kadar olduğu merak ediliyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde, bankanın Beyoğlu Şubesi olarak 63 yıl hizmet veren tarihi binada 2020'de başlayan restorasyon çalışmaları sona erdi. İş Bankası Resim Heykel Müzesi nerede, nasıl gidilir? Müze kart geçerli mi? Resim Heykel Müzesi giriş ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ NEREDE?

İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Binanın 1980'de onarılmasının ardından açılan müze, kısa bir zaman süresi içerisinde modern bir müzenin tüm özelliklerine sahip bir kuruluş haline gelmiştir. Müze, günümüzde diğer sanat dallarıyla karşılaştırıldığında çok daha kısa bir tarihe sahip Türk resim ve heykel sanatının gelişmesinde büyük rol oynayan sanatçıların en göze çarpan eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezi haline gelmiştir. Türk plastik sanatının oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan sanat eserleri koleksiyonlarının ve bunların sınıflandırmalarının bulunduğu ve bu alandaki boşluğu dolduran plastik sanat kütüphanesi devlet, yurtiçi, yurtdışı ve de yabancı elçiliklerin bağışlarıyla ve yeni satın almalarla her yıl zenginleştirilmekte, bu alanda çalışma yapan araştırmacıların ihtiyaçlarına burada bulunan Türk sanatçılarının arşivleri yeterli ölçüde cevap vermektedir

RESİM HEYKEL MÜZESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 29 Ekim'de ziyarete açılması planlanıyor.

RESİM HEYKEL MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Resim Heykel Müze girişi 90 TL veya Müze kart ile giriş yapabilir.