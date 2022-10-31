Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği İş Bankası emekli promosyon kampanyasında güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki, İş Bankası promosyon ne zaman bitiyor? İş Bankası emekli promosyonu son gün ne zaman?

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri merak ediliyor. Birçok banka ekim ayıyla beraber emekli promosyonu kampanyalarını güncellendi. Peki, İş Bankası promosyon ne zaman bitiyor? İş Bankası emekli promosyonu son gün ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, SON GÜN NE ZAMAN?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilere;

0 - 1.499 TL maaş alanlara: 5.000 TL

1.500 - 2.499 TL arası maaş alanlara 6.250 TL

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

İŞ BANKASI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

SGK Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine,

3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde

İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından Promosyon ödemesi yapılacaktır.