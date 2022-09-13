Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirterek sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar İş Bankası pos arıza! İş Bankası pos destek hattı! merak ediyor.

İş Bankası pos arıza! Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirterek sosyal medyadan isyan etti. Vatandaşlar İş Bankası pos arıza! İş Bankası pos destek hattı! merak ediyor. İşte detaylar...

İŞ BANKASI POS ARIZA

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Konuyla ilgili Banka tarafında bir açıklama gelirse buradan ulaşabilirsiniz.

En çok bildirilen sorunlar

71% Mobil girişi

22% Online bankacılık

8% ATM

POS cihazım bağlantı kuramıyor.

Kullandığınız cihaz bir Mobil POS cihazı ise, bulunduğunuz konumu değiştirebilirsiniz. Sorunların genelde bulunulan konumda mobil hattın çekmemesinden kaynaklandığı bilinmektedir.Ayrıca, Sim kartı çıkartıp, yuvasını temizleyip tekrar takabilir ve cihazı yeniden başlatarak tekrar deneyebilirsiniz. Sorun düzelmezse 0850 724 77 67 no'lu POS Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

Kullandığınız cihaz bir sabit POS cihazı ise, lütfen öncelikle ethernet ya da telefon hattınızı kontrol ediniz. Bağlantılarda sorun varsa ilgili Telekom kurumlarından destek alınız. Hattınızda sorun bulunmuyorsa, 0850 724 77 67 no'lu POS Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

POS cihazından yapmış olduğum bazı işlemler hesabıma geçmedi, ne yapabilirim?

Öncelikle işlemlerinizin hesaba geçiş tarihinden emin olmalısınız. Tatil günlerinden önceki işgünü yapılan işlemlerde, işlem tutarları bir sonraki işgünü hesabınıza aktarılmaktadır. Örneğin; ertesi gün ödemeli olarak çalışıyorsanız, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiğiniz işlem resmi tatil olan 29 Ekim Perşembe günü değil, 30 Ekim Cuma günü hesabınıza aktarılacaktır.

Hesabınıza geçmesi gereken tutarlar ile ilgili farklı bir sorun olması durumunda 0850 724 7767 numaralı Pos Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

Hesabımdan POS yazılım/donanım/bakım ücreti kesildiğini görüyorum. Bunun açıklaması nedir?

POS cihazlarının İş Bankası'na maliyetleri, dış kaynak hizmeti alınan firmalara ödenmekte olan ücretler ve diğer maliyetler dikkate alınarak üye işyerlerimizden aşağıdaki tabloda yer alan tarifeye uygun olarak aylık "POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti" tahsil edilmektedir.

POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Masaüstü/Mobil/Dial-up/ADSL/IP/ÖKC (yazar kasa POS) vb. cihazlar ile aksesuarların (Pinpad, QR okuyucu vb.) tedariki, kurulumu, bakımı, onarımı, yazılım güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Sanal POS yazılımlarının tedariki, kurulumu ve yazılım güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

Söz konusu ücretlerin detayları, POS sözleşmenizde yer almaktadır.

POS cihazından yapmış olduğumuz işlemleri nasıl takip edebilirim?

Maximum İşyerim uygulamasında "POS İşlemlerim" sekmesinde yer alan "Bir Bakışta", "Raporlar", "Anlık İşlem Dökümü" menülerini kullanarak işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Maximum İşyerim uygulaması aracılığıyla ayrıca finansal raporlarınızı takip edebilir, satış bilgilerini anlık olarak görüntüleyebilir, satış trendlerini kontrol edebilir, anlaşmalı mali koşul bilgilerinizi görüntülenebilirsiniz.