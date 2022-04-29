İş Bankası fast var mı? FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. Bankaların fast sistemleri merak ediliyor. Vatandaşlar daha çok İş Bankası fast ücreti, İş Bankası fast ne kadar kesiyor?İş Bankası fast transfer ücreti ne kadar? merak ediliyor. Peki, İş Bankası fast var mı? İş Bankası fast 7/24 nedir? İşte detaylar...

İŞ BANKASI FAST VAR MI?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), TCMB'nin sunduğu anlık para transferine yönelik yeni bir bankalar arası ödeme sistemidir.

İnternet Şubesi veya İşCep'ten FAST menüsü ile, farklı bankalardaki alıcılara TCMB'nin belirlediği işlem limitleri dahilinde, saniyeler içinde 7/24 para gönderebilir ve kendi hesaplarınıza para alabilirsiniz.

Kolay Adres ile IBAN'sız para transferi çok kolay!

"Para Aktarma > FAST 7/24 Para Transferi" menüsünden, diğer bankalardaki para aktaracağınız kişilerin Kolay Adreslerine dilediğiniz an rahatça para transferi yapabilirsiniz.

Dilerseniz cep telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bilgilerinizi Bankamız nezdindeki hesabınıza tanımlayabilir, bu bilgileriniz ile 7/24 kolayca para alabilirsiniz.

FAST Nasıl Tanımlanır?

FAST ile para transferinizi aşağıda yer alan adımları izleyerek yapabilirsiniz;

İşCep'ten Para Aktarma --> FAST 7/24 Para Transferi,

İnternet Şubesi'nden Para Aktarma --> FAST

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST İLE YAPTIĞIM ÖDEME NE KADAR SÜREDE KARŞI HESABA GEÇER?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST'a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.

FAST BİLDİRİMLERİ NASIL ALINIR?

Ödemenin gönderen tarafıysanız ödemeniz gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği anda finansal kuruluşunuz size bildirim gönderir. Ödemenin alıcı tarafı iseniz hesabınıza fon geçtiği an finansal kuruluşunuz size ödeme işlemine dair bildirim gönderir.

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