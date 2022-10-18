İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulamasına neden girilmiyor? İşCep'e giremiyorum!

Çok sayıda vatandaş İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulamasına neden girilmiyor? Merak ediyor. İş Cep'e giremiyorum! sorunu ile karşılaşan vatandaşlar problemin kaynağını merak etmekte.

İş Bankası çöktü mü? Çok sayıda vatandaş İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulamasına neden girilmiyor? Merak ediyor. İş Cep'e giremiyorum! sorunu ile karşılaşan vatandaşlar problemin kaynağını merak etmekte. İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Konuyla ilgili Banka tarafında bir açıklama gelirse buradan ulaşabilirsiniz.

En çok bildirilen sorunlar

95% Mobil bankacılık

5% Online bankacılık

Dijital kanallarda EFT / havale yapamıyorum, kısıtlamamı nasıl kaldırabilirim?

Dijital bankacılık işlem yetkinizi, İşCep uygulamamıza giriş yaptıktan sonra "Başvurular>İşlem Kısıtlamaları" menüsünden değiştirebilirsiniz. İşCep uygulamasını uygulama mağazasından (App Store / Google Play / ) yükleyebilirsiniz.

Bankamatikte kalan paramın iadesi için ne yapmalıyım?

Bankamatikte kalan paranızın iadesi ile ilgili 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi aradığınızda sistemimize öncelikli olarak bağlanır ve iade talebinizi hemen iletebilirsiniz.

İşCep'te Mobil Onay Kodu gelmiyor, ne yapmalıyım?

Mobil Onay Kodu'nun ulaşmaması İşCep uygulaması ile bağlantılı bir sorun olmayıp genellikle GSM operatöründen kaynaklanmaktadır. Mobil Onay Kodu'nun gelmemesi durumunda 0 850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak müşteri temsilcimiz ile görüşebilir ve konu hakkında destek alabilirsiniz.

Diğer taraftan, SIM kartın değiştirilmesi ya da cep telefonu numarasının farklı bir GSM operatörüne taşınması halinde bir süre Mobil Onay Kodu gönderilmesi bloke edilmektedir.

Mobil Onay Kodu blokesinin kaldırılması için;

• Telefon Şubesinde (0 850 724 0 724) müşteri numaranız ve şifreniz ile

• Telefon Şubesinde kredi kartı numarası ve şifresi ile,

• Bankamatiklerimizde " Daha Fazlası > Dijital Bankacılık > Mobil Onay Kodu Blokesi Kaldırma " menüleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.

İŞ BANKASI PLANLI KESİNTİLER