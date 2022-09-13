Türkiye İş Bankası kullanıcıları mobil şubeye girmek için uygulamalarını açtıklarında erişim sorun ile karşılaştılar. Vatandaşlar sosyal medyada yaşadığı sorunları dile getirdiler. Peki, İş Bankası çöktü mü? Türkiye İş bankası sorun ne, problem mi var?

Türkiye İş Bankası kullanıcıları, uygulamaya girmek istediklerinde eriş sorunu ile karşılaştılar Türkiye İş Bankası'na neden girilmiyor, Türkiye İş Bankası mobil şubede sorun mu var gibi soruların yanıtlarını araştırdılar. Peki, İş Bankası çöktü mü? Türkiye İş Bankası sorun ne, problem mi var?

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye İş Bankası uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Bankadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

TÜRKİYE İŞ BANKASI SORUN NE, PROBLEM Mİ VAR?

Bugün Türkiye İş Bankası için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: