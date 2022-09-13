İş Bankası çöktü mü? İş Bankası açılmıyor! İş Bankası neden çalışmıyor?

Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulaması neden açılmıyor? İş Bankası açılmıyor! İş Bankası neden çalışmıyor? merak ediyor.

İş Bankası çöktü mü? Çok sayıda vatandaş, İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulaması neden açılmıyor? İş Bankası açılmıyor! İş Bankası neden çalışmıyor? merak ediyor. İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Konuyla ilgili Banka tarafında bir açıklama gelirse buradan ulaşabilirsiniz.

En çok bildirilen sorunlar

71% Mobil girişi

22% Online bankacılık

8% ATM

Dijital kanallarda EFT / havale yapamıyorum, kısıtlamamı nasıl kaldırabilirim?

Dijital bankacılık işlem yetkinizi, İşCep uygulamamıza giriş yaptıktan sonra "Başvurular>İşlem Kısıtlamaları" menüsünden değiştirebilirsiniz. İşCep uygulamasını uygulama mağazasından (App Store / Google Play / ) yükleyebilirsiniz.

Bankamatikte kalan paramın iadesi için ne yapmalıyım?

Bankamatikte kalan paranızın iadesi ile ilgili 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi aradığınızda sistemimize öncelikli olarak bağlanır ve iade talebinizi hemen iletebilirsiniz.

İşCep'te Mobil Onay Kodu gelmiyor, ne yapmalıyım?

Mobil Onay Kodu'nun ulaşmaması İşCep uygulaması ile bağlantılı bir sorun olmayıp genellikle GSM operatöründen kaynaklanmaktadır. Mobil Onay Kodu'nun gelmemesi durumunda 0 850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak müşteri temsilcimiz ile görüşebilir ve konu hakkında destek alabilirsiniz.

Diğer taraftan, SIM kartın değiştirilmesi ya da cep telefonu numarasının farklı bir GSM operatörüne taşınması halinde bir süre Mobil Onay Kodu gönderilmesi bloke edilmektedir.

Mobil Onay Kodu blokesinin kaldırılması için;

• Telefon Şubesinde (0 850 724 0 724) müşteri numaranız ve şifreniz ile

• Telefon Şubesinde kredi kartı numarası ve şifresi ile,

• Bankamatiklerimizde " Daha Fazlası > Dijital Bankacılık > Mobil Onay Kodu Blokesi Kaldırma " menüleri üzerinden işlem yapabilirsiniz.

İŞ BANKASI POS CİHAZI HATASI

POS cihazım bağlantı kuramıyor.

Kullandığınız cihaz bir Mobil POS cihazı ise, bulunduğunuz konumu değiştirebilirsiniz. Sorunların genelde bulunulan konumda mobil hattın çekmemesinden kaynaklandığı bilinmektedir.Ayrıca, Sim kartı çıkartıp, yuvasını temizleyip tekrar takabilir ve cihazı yeniden başlatarak tekrar deneyebilirsiniz. Sorun düzelmezse 0850 724 77 67 no'lu POS Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

Kullandığınız cihaz bir sabit POS cihazı ise, lütfen öncelikle ethernet ya da telefon hattınızı kontrol ediniz. Bağlantılarda sorun varsa ilgili Telekom kurumlarından destek alınız. Hattınızda sorun bulunmuyorsa, 0850 724 77 67 no'lu POS Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

POS cihazından yapmış olduğum bazı işlemler hesabıma geçmedi, ne yapabilirim?

Öncelikle işlemlerinizin hesaba geçiş tarihinden emin olmalısınız. Tatil günlerinden önceki işgünü yapılan işlemlerde, işlem tutarları bir sonraki işgünü hesabınıza aktarılmaktadır. Örneğin; ertesi gün ödemeli olarak çalışıyorsanız, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiğiniz işlem resmi tatil olan 29 Ekim Perşembe günü değil, 30 Ekim Cuma günü hesabınıza aktarılacaktır.

Hesabınıza geçmesi gereken tutarlar ile ilgili farklı bir sorun olması durumunda 0850 724 7767 numaralı Pos Destek hattımızı arayarak destek alabilirsiniz.

Hesabımdan POS yazılım/donanım/bakım ücreti kesildiğini görüyorum. Bunun açıklaması nedir?

POS cihazlarının İş Bankası'na maliyetleri, dış kaynak hizmeti alınan firmalara ödenmekte olan ücretler ve diğer maliyetler dikkate alınarak üye işyerlerimizden aşağıdaki tabloda yer alan tarifeye uygun olarak aylık "POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti" tahsil edilmektedir.

POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Masaüstü/Mobil/Dial-up/ADSL/IP/ÖKC (yazar kasa POS) vb. cihazlar ile aksesuarların (Pinpad, QR okuyucu vb.) tedariki, kurulumu, bakımı, onarımı, yazılım güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS: Üye işyerlerine tahsis edilen Sanal POS yazılımlarının tedariki, kurulumu ve yazılım güncellemesi hizmetleri için tahsil edilen ücrettir.

Söz konusu ücretlerin detayları, POS sözleşmenizde yer almaktadır.

POS cihazından yapmış olduğumuz işlemleri nasıl takip edebilirim?

Maximum İşyerim uygulamasında "POS İşlemlerim" sekmesinde yer alan "Bir Bakışta", "Raporlar", "Anlık İşlem Dökümü" menülerini kullanarak işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Maximum İşyerim uygulaması aracılığıyla ayrıca finansal raporlarınızı takip edebilir, satış bilgilerini anlık olarak görüntüleyebilir, satış trendlerini kontrol edebilir, anlaşmalı mali koşul bilgilerinizi görüntülenebilirsiniz.