İş Bankası çöktü mü? 12 Temmuz İş Bankası İşCep neden giremiyorum? İşCep neden açılmıyor? İş Bankası mobil çöktü mü? İş Bankası giriş yapılmıyor!

Çok sayıda vatandaş İş Bankası mobil bankacılık uygulamasına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar İş Bankası çöktü mü? İş Bankası mobil çöktü mü? sorularına yanıt arıyor. Peki, İş Bankası çöktü mü? İş Bankası İşCep neden giremiyorum? İşCep neden açılmıyor? İş Bankası mobil çöktü mü? İşte detaylar...

İş Bankası İşCep neden giremiyorum? sorusu araştırılıyor. İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep'e giriş yapamayan vatandaşlar İş Bankası mobil uygulama neden açılmıyor? sorusunu araştırdı. Peki, İş Bankası çöktü mü? İş Bankası İşCep neden giremiyorum? İşCep neden açılmıyor? İş Bankası mobil çöktü mü? İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar uygulamaya giriş esnasında problem yaşıyor. Downdetector'e kaydedilen raporlara göre İşCep'te sabah saatlerinde bazı teknik problemler meydana gelmişti. İş Bankası şu an sorunsuz çalışmaktadır.