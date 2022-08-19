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İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

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İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursalı ünlü iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı

BURSA - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursalı ünlü iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye binlerce kişi katılırken, ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı.

Ünlü iş adamı Aras'ın cenazesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, Nilüfer Fethiye Kabristanı'na binlerce kişinin katılımıyla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Genel

Oktay Kaynarca Selçuk Yöntem Bursa Genel Haberler

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