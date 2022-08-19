İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı Genel Haberleri İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursalı ünlü iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı BURSA - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursalı ünlü iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye binlerce kişi katılırken, ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı. Ünlü iş adamı Aras'ın cenazesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, Nilüfer Fethiye Kabristanı'na binlerce kişinin katılımıyla defnedildi. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül Oktay Kaynarca Selçuk Yöntem Bursa Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.