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İş adamı Erol Sabancı oyunu kullandı

Genel Haberleri

İş adamı Erol Sabancı oyunu kullandı İş adamı Erol Sabancı, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

İş adamı Erol Sabancı oyunu kullandı

İSTANBUL - İş adamı Erol Sabancı, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemine devam ediliyor. İş adamı Erol Sabancı da oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Sıraya giren Sabancı, 1056 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra okuldan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Erol Sabancı İstanbul Beşiktaş Genel Haberler

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