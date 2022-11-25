İş adamı Bora Yazır yatırım yaptığı topraklarda

Tarım topraklarını satın alan Bora Yazır ve ekibi bölgeyi yakından incelemiş ve resmi şahıslarla görüşmelerini yapmıştır.

2023 yılında devam edecek yatırımlar, Fahralı köyünün hem sosyal hem dekültürel alanda gelişimini sağlayacaktır. Fahrali köyü, dağlarla çevrili büyüleyici bir bölge olan Gürcistan Cumhuriyeti'nin Bolnisi bölgesinde yer almaktadır.

Bu köy, büyük dedelerin yerleştiği, güzel geleneklerinin yaşandığı ve yaşatıldığı büyük bir Türk milletidir. Bilge yaşlılar köyün adını "Fağır Ali", bazen "Fakhr Ali" koymuşlardır.