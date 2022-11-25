Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş adamı Bora Yazır yatırım yaptığı topraklarda

Toplum Haberleri

İş adamı Bora Yazır yatırım yaptığı topraklarda

Tarım topraklarını satın alan Bora Yazır ve ekibi bölgeyi yakından incelemiş ve resmi şahıslarla görüşmelerini yapmıştır.

2023 yılında devam edecek yatırımlar, Fahralı köyünün hem sosyal hem dekültürel alanda gelişimini sağlayacaktır. Fahrali köyü, dağlarla çevrili büyüleyici bir bölge olan Gürcistan Cumhuriyeti'nin Bolnisi bölgesinde yer almaktadır.

Bu köy, büyük dedelerin yerleştiği, güzel geleneklerinin yaşandığı ve yaşatıldığı büyük bir Türk milletidir. Bilge yaşlılar köyün adını "Fağır Ali", bazen "Fakhr Ali" koymuşlardır.

Haberler.com / Aysun Zora Varol - Toplum

Toplum Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title