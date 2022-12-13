İrtikap ne demek? İrtikâp suçu nedir, cezası ne kadar? Rüşvet ve irtikap suçları arasındaki farklar neler?

Kamuoyunda bazı hukuk terimlerinin anlamı bilinmeyebiliyor. Bu terimlerden birisi de "İrtikap" kelimesidir. Vatandaşlar bu kelimenin anlamını ve irtikap suçunun ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, İrtikâp nedir? İtikap suçu nedir? İtikap ağır ceza mı? İtikap suçuna hangi mahkemeler bakar? İtikap türleri nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

İrtikap kelimesinin kısaca anlamını merak eden vatandaşlar Google'da, İrtikap ne demek? TDK'ya göre İrtikap nedir, ne anlama geliyor? Hukukta İrtikap ne demektir? araştırması yapıyor. İrtikâp suçu nedir, cezası ne kadar? Rüşvet ve irtikap suçları arasındaki farklar neler? İtikap ağır ceza mı?İtikap suçuna hangi mahkemeler bakar? Detaylar haberimizde...

İRTİKAP SUÇU NEDİR?

İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur.

İRTİKAP AĞIR CEZA MI?

İcbar suretiyle irtikâp suçunun cezası beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. İrtikap edilen menfaatin değeri ile mağdurun ekonomik durumu dikkate alındığında cezanın yarısına kadar indirilebilir.

İRTİKAP SUÇUNA HANGİ MAHKEMELER BAKAR?

Mağdurun hatasından faydalanarak işlenen irtikap suçunda ise asliye ceza mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yani maddi menfaatin failin uhdesine geçtiği yer mahkemesidir.

RÜŞVET VE İRTİKAP NEDİR?

Rüşvet ve irtikap nedir? Rüşvet suçunda rüşveti alan da veren de fail iken irtikap da ise yalnızca kendi menfaati çerçevesinde karşıdaki kişiyi icbar eden kamu görevlisi faildir.

İRTİKAP NE DEMEK?

İrtikap kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu'nda hile yapmak, kötü iş yapmak gibi anlamlara gelmektedir. Türk Ceza Kanunu anlamında ise irtikap kamu görevlisinin görevinin kendisine sağlamış olduğu nüfuzu veya güveni kötüye kullanmak ya da hatadan yararlanmak suretiyle kendisine veya başkasına menfaat sağlaması veya muhataplarının yarar sağlama vaadinde bulunmalarını sağlamasını ifade eder.

İRTİKAP TÜRLERİ NELERDİR?

Bir hukuk terimi olan irtikap sözcüğünün doğru anlaşılabilmesi için üç farklı türünü bilmek gerekir.

İcbar yoluyla irtikap : Resmi dairelerde ya da hastane gibi kurumlarda, bir kişiden yaptırmak istediği işlem için ekstra para talep etmek, icbar yoluyla irtikaptır. Bu suçun cezası 5 yıldan başlamakta ancak bazı davalarda suçu işleyenlere 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açılabilmektedir.

İhmal yoluyla irtikap: Kandırmaya dayalı irtikap suçudur. Karşı tarafın belli başlı konular hakkında bilgisizliğinden faydalanan suçlu, onun mevcut hatalarından faydalanarak para talep edebilir.

İkna yoluyla irtikap : Karşı tarafın talep ettiği belgelerin temini ya da gerçekleşmesini istediği bir işin gerçekleşmesi için para talep etmeye ikna yoluyla irtikap denir. Bu suçta mağdur, işinin ancak para verilerek halledileceğine inandırılarak söz konusu ödemenin yasalar kapsamında verileceğini zannetmektedir.

İRTİKAP SUÇU ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Örnek: Bir hakimin para aldığı davalıyı (davalı suçlu olmasına rağmen) beraat ettirmesi. Örnek: Bir hekimin, ameliyat sırasını öne almak için hasta yakınlarından para talep etmesi ya da bir operatör doktora bıçak parası adı altında ödeme yapılması.