İrtikap ne demek? Hukukta İrtikap nedir, ne demektir? TDK'ya göre İrtikap nedir, ne anlama geliyor?

Bazı hukuk terimlerinin anlamı bilinmeyebiliyor. Bu terimlerden birisi de "İrtikap" kelimesidir. Dilimize Arapça'dan geçen İrtikap kelimesi ne anlama gelir, İrtikap ne demektir? yazımızdan öğrenebilirsiniz...

İrtikap kelimesinin kısaca anlamını merak eden vatandaşlar Google'da, İrtikap ne demek? TDK'ya göre İrtikap nedir, ne anlama geliyor? Hukukta İrtikap ne demektir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

TDK'YA GÖRE İRTİKAP NE DEMEK?

TDK'ya göre irtikâp kelimesinin 3 farklı anlamı bulunmaktadır. İrtikap "Kötü iş yapma, kötülük etme." , "Yiyicilik" ve "Yalan söyleme, hile yapma." anlamlarına gelmektedir.

İrtikap TDK 1. anlamı : Kötü iş yapma, kötülük etme

İrtikap TDK 2. anlamı : Yiyicilik

İrtikap TDK 3. anlamı : Yalan söyleme, hile yapma

HUKUKTA İRTİKAP NEDİR?

İrtikap veya irtikab; Türk Ceza Kanunu'nda verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Yüz kızartıcı suçlar" kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.