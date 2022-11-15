İrsel Çivit kimdir? İrsel Çivit kaç yaşında, nereli? İrsel Çivit hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Film müzikleri ile tanınan İrsel Çivit'in hayatı merak ediliyor. Başarılı müzisyen hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında İrsel Çivit kimdir? İrsel Çivit kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. Peki, İrsel Çivit kimdir? İrsel Çivit kaç yaşında, nereli? İşte, İrsel Çivit hayatı ve biyografisi!
İrsel Çivit kimdir? sorusu merak ediliyor. Yaptığı müzikler ile tanınan başarılı müzisyenin hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Sevenleri arama motorlarında İrsel Çivit kimdir? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İrsel Çivit kimdir? İrsel Çivit kaç yaşında, nereli? İrsel Çivit hayatı ve biyografisi!
İRSEL ÇİVİT KİMDİR?
1 Ocak 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Kilislidir. Besteci olan Çivit, oğlak burcudur. Besteciliğin yanında Youtube Türkiye Müzik Direktörüdür.