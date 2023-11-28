Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en ikonik karakterlerinden biri olan Tony Stark, veda anını Avengers: Endgame filmiyle yaşadı. Peki, Iron Man hangi filmde öldü? Iron Man nasıl öldü? İşte detaylar...

Marvel Sinematik Evreni'nin gözdelerinden İron Man, yani Tony Stark, duygusal bir anıyla hayranlarına veda etti. Bu büyük veda, MCU'nun unutulmaz anları arasında yer alıyor. Peki, Iron Man hangi filmde öldü? Iron Man nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

İRON MAN HANGİ FİLMDE ÖLDÜ?

Tony Stark'ın ölüm sahnesi, 2019 yapımı "Avengers: Endgame" filminde gerçekleşti. Bu film, Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemini kapatma niteliği taşıyan büyük bir yapıttı.

İRON MAN NASIL ÖLDÜ?

Filmde, Thanos'un galaksilerarası bir tehdit oluşturması sonucunda Tony Stark, kendi geliştirdiği Infinity Gauntlet'i kullanarak evrende dengeyi sağlamak için hayatını feda etti. Infinity Stones (sonsuzluk taşları) ile etkileşimde bulunan Stark, bu güçlü taşları kullanarak Thanos ve ordusunu ortadan kaldırdı ancak bu ağır bir bedel gerektirdi. Tony Stark, taşları kullanma sürecinde vücudunun aşırı derecede zarar görmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu an, hem Marvel hayranları hem de sinema dünyası için duygusal bir veda anı olarak hatırlanıyor.