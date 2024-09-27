ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı, Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu alır?, sorusu soruldu. Peki Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı, Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu alır?, sorusu cevabı ne?

IRON MAİDEN'DAN DİNLEDİĞİNİZ "THE TROOPER" ADLI ŞARKI,OSMANLI DEVLETİ'NİN DE YER ALDIĞI HANGİ SAVAŞ SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BİR SÜVARİ HÜCUMUNU KONU ALIR?

• A-) Malazgirt Savaşı

• B-) Sandanakan Savaşı

• C-) Trablusgarp Savaşı

• D-) Kırım Savaşı

Cevap: Kırım Savaşı