Yaz aylarının sevilen tatlılarından olan İrmik Helvası çok merak ediliyor. Vatandaşlar Dondurmalı İrmik Helvası tarifini aratıyor. Peki, İrmik Helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası malzemeleri nelerdir? İrmik Helvası tarifi dondurmalı! İşte detaylar…

Misafirlerinizi lezzetli bir ikramla mutlu etmek isteyenler İrmik Helvası'na yöneliyor. Peki, İrmik Helvası nasıl yapılır? İrmik Helvası malzemeleri nelerdir? İrmik Helvası tarifi dondurmalı!

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

İrmik Helvası yaz aylarının sevilen tatlılarındandır. Dışarıda 80-100 TL'den başlayan fiyatları vermek istemeyenler evde İrmik Helvası yapmak istiyor. İşte lezzetli İrmik Helvası tarifi:

İşte dondurmalı irmik helvası tarifi:

Malzemeler:

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 100 gram tereyağı

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı vanilya özütü

- Yarım su bardağı dövülmüş antep fıstığı

- Dondurma (tercihen vanilya veya çikolata)

Yapılışı:

1. Geniş bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin. Orta ateşte tereyağı eriyene kadar karıştırın.

2. Eriyen yağa irmiği ilave edin. Sürekli karıştırarak irmiği hafif pembeleşene kadar kavurun. Yaklaşık 5-6 dakika kadar soteleyin.

3. Toz şekeri irmikle karıştırın ve şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

4. Sütü ve suyu yavaşça ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

5. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve karıştırarak irmik helvasını pişirin. Karışım koyulaşana ve kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Yaklaşık 10-15 dakika sürebilir.

6. Pişen irmik helvasını ocaktan alın. Vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.

7. İrmik helvasını bir süre dinlendirin ve ılımasını bekleyin.

8. Servis yapacağınız kaselere irmik helvasını paylaştırın.

9. Üzerine dövülmüş Antep Fıstığı serpin.

10. Her bir kaseye dondurma ekleyin. Dondurma, irmik helvasının üzerinde eriyene kadar servis yapın.

Dondurmalı irmik helvası hazır! Bu tatlıyı soğuk olarak servis edebilir ve misafirlerinizi bu lezzetli ikramla mutlu edebilirsiniz. Afiyet olsun!