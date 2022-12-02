İrmik çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef İrmik Çorbası tarifi ve yapılışı! İrmik çorbası malzemeleri!
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TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde irmik çorbası yapıldı. İzleyiciler, irmik çorba tarifini araştırmaya başladı. Peki, İrmik çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef İrmik Çorbası tarifi ve yapılışı! İrmik çorbası malzemeleri! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde irmik çorbası yapıldı. Peki, İrmik çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef İrmik Çorbası tarifi ve yapılışı! İrmik çorbası malzemeleri! Detaylar haberimizde...
İRMİK ÇORBASI MALZEMELERİ!
- 1/2 su bardağı irmik
- 3 adet domates rendesi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 5 su bardağı su
- 2 çay kaşığı nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber