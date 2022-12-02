TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde irmik çorbası yapıldı. Peki, İrmik çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef İrmik Çorbası tarifi ve yapılışı! İrmik çorbası malzemeleri! Detaylar haberimizde...

İRMİK ÇORBASI MALZEMELERİ!