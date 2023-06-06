Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Irmak Ünal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Irmak Ünal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında, nereli? Irmak Ünal hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Irmak Ünal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Irmak Ünal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında, nereli? Irmak Ünal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal (d. 15 Şubat 1977, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent'in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

Emre Karabacak ile evliliğinden Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.