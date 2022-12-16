Irmak Arıcı - Nasıl Olacak sözleri! 'Nasıl Olacak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı Nasıl Olacak, Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı - Nasıl Olacak sözleri nelerdir? Nasıl Olacak şarkısının tüm sözleri nedir? İşte sözler...

Irmak Arıcı - Nasıl Olacak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Recep Tekir'e aittir.

IRMAK ARICI - NASIL OLACAK ŞARKI SÖZLERİ

Tasası kalır hain tenle doğanların

Günahı ağır kalbi mermer olanların

Bana elleri lazım, ona ellerin aşkı

Bi sefer demir attı; gidemez dedim artık

***

Tak tak tak! Kim o? Ayrılık, gayrılık ve bilumum dert tasa!

Yak yak yak, yine kalbini, canını ve ruhunu göm yasa !

Alçaklar senin aklını çalsa da; kanma be, kal bana

Kaççaksan, beni yorma be; beyhude böylesi koşmaca

***

Bedenim sıcak, ellerim soğuk; sonum nasıl olacak?

Açılan kucak dert ile dolmuş; O'nu nasıl tutacak?

Susarak anlatır ya; sorarsan kahır olana

Hazıra dayanmaz dağ, dayansan; hazır olamam!