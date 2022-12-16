Irmak Arıcı - Nasıl Olacak sözleri! 'Nasıl Olacak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı Nasıl Olacak, Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı - Nasıl Olacak sözleri nelerdir? Nasıl Olacak şarkısının tüm sözleri nedir? İşte sözler...
Irmak Arıcı - Nasıl Olacak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Recep Tekir'e aittir.
IRMAK ARICI - NASIL OLACAK ŞARKI SÖZLERİ
Tasası kalır hain tenle doğanların
Günahı ağır kalbi mermer olanların
Bana elleri lazım, ona ellerin aşkı
Bi sefer demir attı; gidemez dedim artık
***
Tak tak tak! Kim o? Ayrılık, gayrılık ve bilumum dert tasa!
Yak yak yak, yine kalbini, canını ve ruhunu göm yasa !
Alçaklar senin aklını çalsa da; kanma be, kal bana
Kaççaksan, beni yorma be; beyhude böylesi koşmaca
***
Bedenim sıcak, ellerim soğuk; sonum nasıl olacak?
Açılan kucak dert ile dolmuş; O'nu nasıl tutacak?
Susarak anlatır ya; sorarsan kahır olana
Hazıra dayanmaz dağ, dayansan; hazır olamam!