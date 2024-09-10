İrlanda Yunanistan maçı hangi kanalda? İrlanda Yunanistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

İrlanda Yunanistan maçı hangi kanalda? İrlanda Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İrlanda Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İrlanda Yunanistan maçını hangi kanal veriyor? İşte İrlanda Yunanistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

İRLANDA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda Yunanistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İrlanda Yunanistan maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki İrlanda Yunanistan maçını şifresiz izleyebilecekler.

İRLANDA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İrlanda Yunanistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İRLANDA YUNANİSTAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İrlanda Yunanistan maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İRLANDA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İrlanda Yunanistan maçı, Dublin'de, Aviva Stadyumu'nda oynanacak.