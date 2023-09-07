UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İrlanda - Türkiye karşı karşıya geliyor. İrlanda - Türkiye hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İrlanda - Türkiye şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, İrlanda - Türkiye hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İrlanda - Türkiye şifresiz mi?

İrlanda - Türkiye maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İrlanda - Türkiye maçı şifresiz mi ve İrlanda - Türkiye maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. İrlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İrlanda - Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

08-09-2023 İRLANDA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İrlanda ile Türkiye arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

İRLANDA-TÜRKİYE MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İRLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

İrlanda-Türkiye Maçı, 08 Eylül Cuma günü oynanacak.

İRLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İrlanda-Türkiye Maçı, saat 21:30 başlayacak.

İRLANDA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İrlanda ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, Cork'da, Turners Cross Stadyumu'nda oynanacak.