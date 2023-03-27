İrlanda - Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İrlanda - Fransa maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İrlanda - Fransa maçı oldu. Peki, İrlanda - Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İrlanda - Fransa maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İrlanda - Fransa maçı ne zaman başlayacak? İrlanda - Fransa maçının özeti nerede yayınlanır? İrlanda - Fransa maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İrlanda - Fransa maçı olacak. Peki, İrlanda - Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart İrlanda - Fransamaçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İrlanda - Fransa UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
İrlanda - Fransa maçını S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Dublin'da, Aviva Stadyumu'nda oynanacak.