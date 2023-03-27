EURO 2024 eleme maçları heyecanla takip ediliyor. Dünya çapında büyük ilgi gören EURO 2024 serüveni başlarken futbolseverler İrlanda - Fransa maçının detaylarını araştırdı. Arama motorlarında ise İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri İrlanda - Fransa maçı hangi kanalda? İrlanda - Fransa maçı canlı izle! araması yapıldı.

İrlanda - Fransa karşılaşması futbolseverler tarafından merakla beklenirken maçın ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak edildi. EURO 2024 serüvenine az zaman kala oynanan eleme maçları ise gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği EURO 2024'te İrlanda - Fransa maçı oynanacak. Peki, İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 elemeleri İrlanda - Fransa maçı hangi kanalda? İrlanda - Fransa maçı canlı izle!

İRLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 eleme maçı olan İrlanda - Fransa 27 Mart günü saat 21.45'te oynanacak.

İRLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda - Fransa maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.