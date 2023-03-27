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İrlanda - Fransa maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İrlanda - Fransa maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı?

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İrlanda - Fransa maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İrlanda - Fransa maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı?

İrlanda - Fransa Euro 2024 grup eleme maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç hakkında, İrlanda - Fransa maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İrlanda - Fransa maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İrlanda - Fransa maçının gollerini kim attı? İrlanda - Fransa maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Euro 2024 eleme maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de İrlanda - Fransa maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Peki, İrlanda - Fransa maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart İrlanda - Fransa maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? İşte ayrıntılar...

İrlanda - Fransa UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + ve S Sport 2 üzerinden izleyebilirsiniz.

Fransa maçta 1-0 önde. Maç henüz bitmedi. Maçı 1-0 Fransa kazandı.

Maçta 1-0 Fransa önde. Maç 1-0 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Fransa'nın golleri:

  • 50. dakika : Benjamin Pavard

MAÇ SONUCU : İRLANDA 0 - 1 FRANSA

Maç özeti maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacaktır.

İrlanda ve Fransa Euro 2024 elemelerinde B grubunda yer alıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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