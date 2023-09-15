İrlanda'da görülen gizemli deliğin sırrı çözüldü! 'Uzay' iddiası ortalığı karıştırmıştı

İrlanda'nın Dublin sahilinde görülen gizemli deliğin sırrı çözüldü! Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntüleri yorumlayan yerel bir astrofizik meraklısı, deliğin içinde bulunan bir kayanın uzaydan gelmiş olabileceğini iddia etmişti. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla haberi yapan İrlanda televizyonu dalga konusu oldu.

İrlandalı Virgin Media News isimli televizyon kanalının Çarşamba günü yayınladığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dublin sahilinde çekilen görüntülerde, kumsalda "gizemli bir delik" bulunuyordu. Haberde, kumdaki küçük kraterin hayatta bir kez yaşanabilecek kozmik bir olayın sonucu olabileceği öne sürülüyordu.

Bu iddiaları destekleyen yerel bir astrofizik meraklısı, deliğin içinde bulunan bir kayanın uzaydan gelmiş olabileceğini iddia etmişti. Portmarnock Plajı'nda ortaya çıkan "kraterin" bir göktaşından kaynaklandığı bile iddialar arasındaydı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak haberin yayınlanmasının ardından gerçek bambaşka çıktı. Önceki gün iki adamın çukur kazarken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Yahoo News Avustralya'dan Joe Attanasio'nun haberine göre, şüpheli krater aslında iki İrlandalı genç tarafından hafta sonu plastik bir kürekle kazılmış el yapımı bir delikti.

Olayın çözülmesiyle birçok X kullanıcısı kanalın yaptığı haberle dalga geçen paylaşımlarda bulundu. "Portmarnock fenomeni" kısa sürede çözülmüş oldu.

Portmarnock fenomeni olarak adlandırılan olay kısa sürede ilgi görmüş, kent sakinleri sahile giderek gizemli deliğin önünde hatıra fotoğrafı çektirmişti.

MEKSİKA'DA 'UZAYLI MUMYA' GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILMIŞTI

Dünyada 'uzaylı' çılgınlığı geçtiğimiz günlerde Meksika'da paylaşılan görüntülerle başlamıştı. Meksika Kongresi'nde yapılan özel oturumda, bin yaşında olduğu ve 'insana ait olmadığı' iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilenmişti. Meksikalı gazeteci ve UFO uzmanı Jaime Maussan, Peru'da bulunan kalıntıları cam muhafaza içinde sunmuştu. Maussan, varlıkların fosilleşmiş 'cesetler' olduğunu belirtti ve DNA testi sonuçlarını paylaşmıştı.

Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı. Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü.