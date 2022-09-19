İlişkileri normalleştirme adımlarının ardından İsrail, Ankara büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı. Bunun ardından vatandaşlar yeni Büyükelçi'nin hayatını ve biyografisini merak etti. Peki, Irit Lillian kimdir? İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Irit Lillian'ın hayatı ve biyografisi hakkında detaylar sizlerle...

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara büyükelçisi olarak halihazırda Ankara'da görev yapan Irit Lillian'ı atadı. Peki, İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian kimdir? Irit Lillian kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, mesleği ne, hangi üniversite mezunu? İşte detaylar...

İSRAİL TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Türkiye ve İsrail arasındaki bir süreden bu yana devam eden normalleşme görüşmelerinde çok önemli bir adım atıldı. İlişkilerin normalleştirme kararı alınmasının ardından İsrail, Ankara büyükelçisi olarak Irit Lillian'ı atadı. Lillian'ın atanması, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin de başlamasına neden olacak.

IRİT LİLLİAN KİMDİR?

Irit Lillian (1962, Rehovot doğumlu) İsrail'in Türkiye Büyükelçisidir.

Irit Lillian doğum tarihi : 1962

Irit Lillian kaç yaşında : 60 yaşında

Irit Lillian nereli : Rehovot / İsrail

Irit Lillian mesleği ne : İsrail Türkiye Büyükelçisi

Naftali Tamir Avustralya Büyükelçisi olarak geri çağrıldığında, Lillian Büyükelçi Vekili oldu.

Askerlik hizmeti sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü. Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında lisans derecesi ve HUJ'de Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Lillian, 1986 yılında İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı. İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Lillian, Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görev yapıyordu.