Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi sona erdi. Yasal süre içinde Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, İrfan Uzun ve Halil Murat Ünver YSK'ya adaylık başvurusunda bulunan isimler oldu. Peki, İrfan Uzun kimdir? İrfan Uzun kaç yaşında nereli, hangi partili?

Trabzon Sürmeneli Demir ustası ve Hafız olan Hasan Bey ile eşi Trabzon Sürmeneli Ayşe Hanım'ın en küçük çocuğu olarak 4 Temmuz 1975'te Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesinde doğmuştur.

Aslen Trabzon Sürmene Köprübaşı'lıdır.

Evli ve iki çocuk babası olan Uzun,

İlk ve Orta öğrenimini Zonguldak İlinde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde eğitim almıştır.

Beykent Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk , Eskişehir Anadolu Üniversitesi Banka ve Sigortacılık, Brussels Capital Üniversitesi Yazılım Uzmanlığı bölümlerinden başarı ile mezun olmuştur. İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim almıştır ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki öğrenimine devam etmektedir.

Okuduğu Üniversite Adalet programı Hukuk Bölümünün bitirme tez konusu olan Siyasi Parti oluşumları; "Siyasi Parti Kuruluşu, Organları, Organların Görevleri, Teşkilatlanmaları ve Siyasi Partilerin Tüzel Kişiliklerinin Sona Ermesi" tezini başarı ile tamamlamıştır.

Tüm bilgi birikimi ve eğitimlerini harmanlayarak gençlik yıllarından itibaren Vatan ve Millet sevdasıyla ilgili olduğu siyasete kurucusu olduğu Adalet Birlik Partisi ile yeni bir soluk kazandırmıştır.

Parti teşkilatlarında özellikle gençlerin, kadınların ve engelli vatandaşların aktif siyasete katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar yaparak farklı bir siyasi anlayış beraberliğinde örgütsel bir yapı geliştiren Uzun, geliştirdiği bu yapı ile diğer tüm siyasi parti teşkilatları içinde ilk günden itibaren adından söz ettirmiş ve siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenerek itibar görmesi yolunda adımlar atmıştır.

Tüm bu çalışmalarının yanı sıra, 1995 yılında Uzun Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited şirketini kurmuş olup 2013 yılından beri kısa adı SAAD olan Sigorta Aracıları ve Acenteler Dernek Başkanlığı görevini devam ettirmekte ve bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarında faal görevleri bulunmaktadır.

İrfan UZUN ve Eşi Sevcan, bir oğlu ve bir kızı, Hakan ve Ayşe Öykü'nün gururlu ebeveyleridir.