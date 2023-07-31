Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan İrfan Özsert hakkında İrfan Özsert kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Özsert'in hayatı merak ediliyor.

İrfan Özsert kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan İrfan Özsert hakkında İrfan Özsert kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Özsert'in hayatı merak ediliyor. Detaylar...

İRFAN ÖZSERT KİMDİR?

1980 Yılı'nda Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanan, 30 Ağustos 1987 Yılında Kara Harp Okulu'nu 4. olarak bitiren Tuğgeneral İrfan Özsert, sırasıyla Diyarbakır, Kuveyt, Amerika ve Belçika'da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen görev yaptı. İstanbul'da Kurmay Yarbay olarak Tabur Komutanlığı yapan İrfan Özsert daha sonra Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na atandı. Özsert çok sayıda birlikte görev yaptı. TÜM General Özsert daha önce de Orgeneral Işık Koşaner ve Orgeneral İlker Başbuğ'un KKKT'de Özel Sekreterliğini yaptı.

Genel Kurmay Genel Sekreteri olarak atanan İrfan Özsert, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Aslen Gaziantep Nizipli olan Korgeneral İrfan Özsert, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Korgeneral İrfan Özsert şu anda Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.