Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı. Merak edilenler arasında ise İrfan Özsert kaç yaşında, nereli? Genelkurmay 2'nci Başkanı kim oldu? soruları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Arama motorlarında ise İrfan Özsert kaç yaşında, nereli? Genelkurmay 2'nci Başkanı kim oldu? soruları aratılıyor.

İRFAN ÖZSERT KİMDİR?

İrfan Özsert (14 Haziran 1965) Türk asker. 14 Haziran 1965 tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. 1983'te Kuleli Askerî Lisesini, 1987'de Kara Harp Okulunu, 1988'de Topçu ve Füze Okulunda sınıf eğitimini tamamladı. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2007'de topçu kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2011-2012 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı komutanlığı yaptı.

2012'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Motorlu Piyade Tugayı (daha sonra 2. Hudut Tugayı) komutanlığı ve Genelkurmay 2. İstihbarat ve Analiz Değerlendirme Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016'da tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2016-2017 arası Genelkurmay Genel Sekreterliği, 2017-2019 arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı. 2019'da korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü yaptı. 2023'te orgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.

KORGENERAL ERGÜN KURMAY BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığına atandı.

ÖZSOY SİBER SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA GETİRİLDİ

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

TÜMAMİRAL KAYA MAYIN FİLOSU KOMUTANLIĞINA ATANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı. Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

TÜMGENERAL ÖZMEN HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.