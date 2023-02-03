Konyaspor'un sportif direktörü olan isim İrfan Kulekaya'nın ayrılığının ardından futbolseverler arama motorlarında İrfan Kulekaya Konyaspor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İrfan Kulekaya kimdir? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Konyaspor ile yollarını ayıran İrfan Kulekaya hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında ise İrfan Kulekaya Konyaspor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İrfan Kulekaya kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde.

İRFAN KULEKAYA KONYASPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Konyaspor'un İrfan Kulekaya ile yollarını ayırdığı duyuru şöyle oldu;

"Sportif Direktörümüz İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme (scouting) komitemizde görev alan Cihan Önal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Kulekaya ve Sayın Önal'a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Konyaspor Kulübü"

İrfan Kulekaya'nın ayrılığını duyurduğu paylaşım ise şöyle oldu;

"İki yıl gece gündüz hizmet ettiğim, çocukluk aşkım Konyaspor'dan bugün itibarıyla ayrılıyorum. Görevde olduğum süreçte tek amacım, kulübün bir kuruşunu dahi zayi etmemekti. Bunu başarmış şekilde şerefimle, alnım ak görevimi sonlandırdım. ' Konyaspor kirli oyunların alanı olmasın' diye verdiğimiz çabanın bazen sabote edildiğini gözlemlemek beni üzdü. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, hesabını veremeyeceğim hiçbir işe imza atmadım. Günah keçisi ilan edildiğim her olayda 'camiam zarar görmesin' diye sustum, susmaya devam edeceğim. Zamanı gelince her şeyi belgeleri ile açıklayacağım. Nihayetinde kişiler geçici, camialar kalıcıdır. Tüm bu süreçte arkamda duran, Konyaspor için gecesini gündüzüne katarak çalışan beni yüreklendiren, başta kulüp başkanımız Fatih Özgökçen olmak üzere, tüm oyuncu grubuna, profesyonel teknik ekibe, kulüp profesyonellerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Konyaspor'un ışıltılı günlerine en kısa zamanda geri döneceğine olan inancımı yineleyerek saygılarımı sunuyorum."

