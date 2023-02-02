İrfan fidan ile Hakan fidan akraba mı? İrfan fidan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğe atanan İrfan Fidan, AYM başkanlığı için adaylığını açıkladı. Fidan'ın ismine itirazlar olduğu ve Yüksek Mahkeme'de rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Peki kamuoyunun konuştuğu İrfan fidan kimdir? İrfan fidan ile Hakan fidan akraba mı? İşte Ankara kulislerine damgasını vuran konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kanun hükmü kararname ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan'ı atadı. İsmi son olarak 'Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek üye' olarak geçen İrfan Fidan AYM başkanlığı adaylığın açıkladı.Peki, İrfan fidan kimdir? İrfan fidan ile Hakan fidan akraba mı? Hakan fidan kimdir? İştekamuoyunda çok konuşulan konu hakkında tüm detaylar haberimizde...

İRFAN FİDAN KİMDİR?

15 Temmuz 1974 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da bitirmiştir. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır. 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27/11/2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürütmüştür.

27 Aralık 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İRFAN FİDAN HAKAN FİADAN AKRABA MI?

İrfan Fidan ile Hakan Fidan arasında akrabalık bağı olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp, Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görevi yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir