Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, İrfan Donat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İrfan Donat'ın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

İRFAN DONAT KİMDİR?

İrfan Donat, Bloomberg HT Tarım Editörüdür. İrfan Donat, Tarım-Analiz, Akıllı Tarım, Mevsiminde Tarım programlarını hazırlayıp sunmaktadır.

İrfan Donat Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra, yüksek lisansını Southern Polytechnic State University'de işletme üzerine yapmıştır. Gazeteciliğe 1997 senesinde Milliyet Gazetesi'nde başlayan İrfan Donat, 2009-2012 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde ekonomi editörü olarak çalışmıştır. Enerji, tarım ve gıda sektörüne yönelik haber, araştırma ve röportajlara imza atan İrfan Donat, 2013 yılından bu yana Bloomberg HT'de tarım editörü olarak görev almaktadır. Bloomberg HT Televizyonu'nda Tarım Analiz, Akıllı Tarım ve Mevsiminde Tarım programlarını hazırlayıp sunuyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İrfan Donat'ın Twitter'da 108 bin takipçisi bulunmaktadır.

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