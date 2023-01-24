Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci, bugün ekranlarda görülmedi ve izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İrfan Değirmenci neden yok? İşte detaylar....

Ekranların sevilen ismi İrfan Değirmenci, sunduğu ana haber programları ile izleyicinin beğenisini topluyor. Halk TV ekranalrında izleyici ile buluşan Değirmenci bu akşam ekranda yoktu Peki, İrfan Değirmenci neden yok? İrfan Değirmenci nerede?

İRFAN DEĞİRMENCİ NEDEN YOK?

Halk TV ana haber programı sunucusu İrfan Değirmenci'nin neden yayında olmadığı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.