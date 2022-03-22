İrfan Değirmenci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Türk haber sunucusu ve gazeteci İrfan Değişrmenci'nin hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki İrfan Değirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor, evli mi? İrfan Değirmenci hayatı hakkında bilgiler haberimizde.
ANKARA (Haberler.com) - İrfan Değirmenci birçok farklı TV kanalında çalışmıştır. En iyi erkek haber sunucusu ödülü de bulunan İrfan Değirmenci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, hangi kanallarda çalıştı?
İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 Ankara doğumlu, Türk haber sunucusu ve gazeteci.
İrfan Değirmenci doğum tarihi : 3 Kasım 1977
İrfan Değirmenci kaç yaşında : 43 yaşında
İrfan Değirmenci mesleği ne : Sunucu, gazeteci, muhabir
İrfan Değirmenci şuanda hangi kanalda çalışıyor : Halk TV
İrfan Değirmenci nereli : Antalya
İrfan Değirmenci burcu ne : Akrep
İrfan Değirmenci hangi kanallarda çalıştı : Ostim TV, ATV, Star TV, CNN Türk, Kanal D, Fox TV, Halk TV :
Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalya'lıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır.Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk' tür. Kemal Burak ve Türkan Eda adında iki yeğeni vardır.
Ostim TV : Ocak 1996 - 24 Ekim 1999
ATV : 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001
Star TV : 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003
CNN Türk : 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005
Kanal D : 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007
FOX : 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010
Kanal D : 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017
Halk TV : 1 Nisan 2019 - (...)
2017 : Bir Uyuyup Uyanalım
2018 : Herlanda
2014 : 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D)