Haber sunucusu ve gazeteci İrfan Değişrmenci'nin hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. İrfan Değirmenci kimdir? İrfan Değirmenci evli mi, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki İrfan Değirmenci'nin mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? İrfan Değirmenci hayatı hakkında bilgiler haberimizde.

İrfan Değirmenci kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İrfan Değirmenci birçok farklı TV kanalında çalışmıştır. En iyi erkek haber sunucusu ödülü de bulunan İrfan Değirmenci, sektörün bilinen isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 Ankara'da dünyaya geldi. Sunucu ve gazeteci olan Değirmenci, Halk TV'de çalışmakta.

İrfan Değirmenci hangi kanallarda çalıştı?

Ostim TV,ATV, Star TV, CNN Türk, Kanal D, Fox TV, Halk TV

Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalya'lıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı.

2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır.

İRFAN DEĞİRMENCİ ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

Ostim TV : Ocak 1996 - 24 Ekim 1999

ATV : 25 Ekim 1999 - 16 Eylül 2001

Star TV : 17 Eylül 2001 - 29 Ağustos 2003

CNN Türk : 30 Ağustos 2003 - 4 Eylül 2005

Kanal D : 5 Eylül 2005 - 29 Haziran 2007

FOX : 30 Haziran 2007 - 1 Nisan 2010

Kanal D : 3 Mayıs 2010 - 11 Şubat 2017

Halk TV : 1 Nisan 2019 - (...)

İRFAN DEĞİRMENCİ YAZDIĞI KİTAPLARI

2017 : Bir Uyuyup Uyanalım

2018 : Herlanda

ALDIĞI ÖDÜLLER

2014 : 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D)