İrfan Değirmenci hasta mı, Halk TV İrfan Değirmenci neden yok?

İrfan Değirmenci geçtiğimiz günlerde 17 yıllık dostu olarak belirttiği Ertuğrul Albayrak'ın sağlık problemleri için Ankara'ya giderek desteğini açıkladı. Peki, İrfan Değirmenci hasta mı, İrfan Değirmenci neden yok?

İrfan Değirmenci hasta mı, İrfan Değirmenci neden yok soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, İrfan Değirmenci hasta mı, İrfan Değirmenci neden yok? İşte, merak edilen konunun detayları…

İRFAN DEĞİRMENCİ HASTA MI?

Ünlü sunucu İrfan Değirmenci geçtiğimiz günlerde 17 yıllık dostu olarak belirttiği Ertuğrul Albayrak'ın sağlık sorunları ile ilgili olarak Ankara'ya giderek desteğini açıklamıştı.

İşte o paylaşım:

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Doğum: 3 Kasım 1977 (46 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

İrfan Değirmenci (d. 3 Kasım 1977, Ankara), Türk haber sunucusu ve gazeteci.

Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk'tür. Babası Antalya, Kumlucalı; Annesi Afyonkarahisarlıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmadan sonra Ali Kırca tarafından stajyer olarak çağırıldı. atv'de staj yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. Bundan sonra genellikle siyaset haberleri yapılan Ankara'da yaşam haberleri yapmaya başladı.2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de FOX'ta İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yılları arasında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi.Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sundu. 3 Nisan 2023'te Halk TV'den ayrıldı ve Türkiye İşçi Partisi (2017)TİP İzmir milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde TİP İzmir 2. Bölgeden aday oldu, ancak kazanamadı. 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrar Halk TV'ye geri dönmüş ve akşam ana haberleri sunmaya devam etmişti.