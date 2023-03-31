Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekili adaylığı teklifi götürdükleri Halk TV programcısı gazeteci İrfan Değirmenci'nin olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Peki, İrfan Değirmenci aday mı oldu? İrfan Değirmenci hangi partiden aday oldu?

TİP'ten milletvekili adayı olan Değirmenci: "Birkaç güne Halk Tv'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim". diyerek adaylığını açıkladı.

İRFAN DEĞİRMENCİ HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Türkiye İşçi PartisiGenel Başkanı Erkan Baş, milletvekili adaylığı teklifi götürdükleri Halk TV programcısı gazeteci İrfan Değirmenci'nin olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Değirmenci'nin teklifi kabul ettiğini duyuran Baş, "Sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi" dedi.

Erkan Baş "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" dedi.

TİP'ten milletvekili adayı olan Değirmenci: "Birkaç güne Halk Tv'de bayrağı bir başka meslektaşıma devredeceğim. Size hiç yalan söylememiş olmanın iç huzuruyla kendimi sizlerin ellerine, oylarına emanet edeceğim". diyerek adaylığını açıkladı.