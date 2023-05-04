İrfan Değirmenci aday mı? 2023 İrfan Değirmenci milletvekili adayı mı? İrfan Değirmenci hangi partiden, aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İrfan Değirmenci aday mı? 2023 İrfan Değirmenci milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İrfan Değirmenci aday mı? 2023 İrfan Değirmenci milletvekili adayı mı? İşte detaylar...